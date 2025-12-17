MERCATO: Catania, Benevento e Salernitana su Solcia

Tra i profili valutati dal Catania per eventualmente inserire un nuovo tassello nel reparto arretrato figura anche Daniele Solcia. Il difensore centrale del Sorrento, cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, secondo quanto riporta il giornalista Nicolò Schira, sarebbe finito sotto osservazione di più società in vista della sessione invernale, con interessamenti concreti dalla Serie C e dalla cadetteria. In particolare Catania, Benevento e Salernitana stanno seguendo con attenzione il giocatore classe 2001, reduce da una buona prima parte di stagione. Il Sorrento, tuttavia, non sembra intenzionato a privarsi facilmente del proprio difensore: il club campano sarebbe orientato a resistere alle sirene di mercato, considerandolo un elemento chiave. La situazione resta da monitorare.

