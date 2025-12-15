lunedì, 15 Dicembre 2025
MERCATO: Catania, c’è il gradimento di Bruzzaniti

“Bruzzaniti in partenza? Oggi tutti gli indizi portano a pensare questo. Lui merita di fare il percorso, ma il Pineto continuerà, con o senza Bruzzaniti, a ben figurare. Temo, anzi sono certo, non ci sia solo il Catania. È molto ambito ed è giusto. Ha collezionato numeri fuori categoria: è arrivato come un giocatore in cerca di identità e va via, ammesso che andrà via, come un top player. Per me è motivo di orgoglio”. Con queste parole ai microfoni de Il Centro, il direttore sportivo del Pineto Marcello Di Giuseppe ribadisce la possibilità che il calciatore più rappresentativo della squadra abruzzese lasci il club.

Sulle tracce del fantasista Giovanni Bruzzaniti ci sono anche Ascoli, Salernitana e Benevento, tra le altre società ad avere manifestato interesse. Secondo quanto emerso nel corso della trasmissione ‘Corner’, su Telecolor, c’è il pieno gradimento da parte di Bruzzaniti in merito ad un eventuale passaggio al Catania. Prenderebbe in lista il posto di Emmanuele Cicerelli, costretto ad un lungo stop. Trattativa che, come sottolineato dalla nostra redazione nei giorni scorsi, si può definire sulla base di circa 500mila euro. Più o meno la metà di quanto investito dal Catania in estate per l’attaccante catanese Simone Leonardi, prelevato dalla Sampdoria e girato in prestito alla Ternana.

