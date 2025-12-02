MERCATO: Catania, interesse per il difensore Manzi

martedì, 2 Dicembre 2025
Il direttore sportivo del Catania Ivano Pastore sonda il mercato alla ricerca di innesti validi e funzionali alla causa rossazzurra. Secondo quanto riporta La Casa di C, il Catania ha manifestato interesse per Claudio Manzi. Difensore centrale classe 2000, attualmente milita nell’Avellino, lo stesso club da cui in estate il Catania ha prelevato in prestito con diritto di riscatto Michele D’Ausilio. Manzi è cresciuto nel settore giovanile di Ischia e Napoli, in carriera ha indossato le maglie di Fermana, Turris e Virtus Entella. In totale nei campionati professionistici ha collezionato 133 presenze divise tra campionato, Coppa Italia, Serie B e Coppa di Serie C, in cui ha realizzato anche 2 gol.

