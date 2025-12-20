sabato, 20 Dicembre 2025
MERCATO: Catania su Gyabuaa, conferme dalla stampa irpina ma la concorrenza non manca

Un paio di settimane addietro vi avevamo anticipato l’interesse del Catania per il centrocampista Emmanuel Gyabuaa. Qualche chiacchierata di mercato con l’Avellino c’è stata anche per altri giocatori biancoverdi, dopo che in estate i due club hanno definito il passaggio in rossazzurro del trequartista Michele D’Ausilio. Dalla stampa irpina giungono conferme, con il giocatore classe 2001 in uscita dall’Avellino e destinato a fare ritorno dal prestito all’Atalanta. A quel punto gli orobici cercheranno una nuova sistemazione e Catania rappresenta una possibilità.

Centrocampista dinamico e duttile, noto per la sua capacità di recuperare palloni e ripartire velocemente, abile anche in fase di possesso palla, il ragazzo rappresenta un profilo individuato dal Catania specificamente per la sostituzione dell’infortunato Salvatore Aloi, ma gli etnei dovranno fare i conti con la concorrenza di più società. Benevento, Spezia e Mantova tra quelle più gettonate. Cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, Gyabuaa ha militato in C nella seconda squadra bergamasca giocando anche in Serie B con Perugia e, appunto, Avellino raccogliendo tuttavia poche apparizioni in cadetteria. Per lui, inoltre, un’esperienza in terza serie con la maglia del Pescara.

