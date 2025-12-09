martedì, 9 Dicembre 2025
MERCATO: Catania, tre le zone del campo in cui intervenire più un’eventuale quarta possibilità

foto Catania FC

Idee chiare sul mercato in entrata del Catania a gennaio. Si lavora in un contesto di squadra sereno, i numeri sono dalla parte del Catania e non si avverte l’esigenze di apportare tante modifiche all’organico. Semmai l’obiettivo è puntellare la rosa. La direzione sportiva del club è al lavoro per intervenire con certezza su tre zone del campo che necessitano di innesti di qualità e funzionali alla filosofia di calcio del tecnico calabrese.

Contatti sono stati avviati contatti con profili di società cadette e di terza serie. Un rinforzo è atteso in difesa, nello specifico un centrale che possa alternarsi con quelli presenti in squadra. A centrocampo il focus è sulla mediana, reperendo sul mercato un giocatore che sopperisca alla mancanza di Salvatore Aloi e gli somigli per caratteristiche tecnico-tattiche. Idem sulla trequarti, sopperendo all’assenza di Emmanuele Cicerelli che potrebbe rientrare ad aprile, praticamente a fine campionato. La società rossazzurra pensa anche ad un eventuale innesto sulle corsie laterali di centrocampo. Il Catania aprirebbe a tale possibilità qualora ci fossero le condizioni per cedere un posto in lista occupato attualmente da un trequartista, che non sarà certamente Kaleb Jimenez al di là del contratto in scadenza.

