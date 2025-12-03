MERCATO: Catania, Vallocchia da corteggiato a… scartato. Pastore valuta altri profili

“Qualora dovessimo intervenire in entrata non lo faremmo mai a gennaio su un obiettivo che non ha avuto la convinzione di venire a Catania. Io ho chiamato dei giocatori la sera e la mattina dopo hanno preso l’aereo e sono venuti giù, vedi Casasola. A me piace avere gente così, Catania non la puoi rifiutare a prescindere, non puoi temporeggiare“. Qualche mese fa, in conferenza stampa, il direttore sportivo del Catania Ivano Pastore si espresse così con riferimento a quei giocatori corteggiati nella sessione estiva del calciomercato e che, poi, rifiutarono il trasferimento alle pendici dell’Etna. Tra questi, il centrocampista della Ternana Andrea Vallocchia.

C’era la possibilità che approdasse in Sicilia insieme con Salvatore Aloi. In un primo momento sembravano esserci le basi affinchè l’operazione andasse in porto. Poi sono sorte delle incomprensioni ed il calciatore classe 1997, per motivazioni non di natura tecnica, non ha avuto la convinzione di accettare il passaggio dalla Ternana al Catania. Vallocchia è rimasto a Terni e Pastore ha deciso di non riaprire la pista. Oggi il Catania sonda il mercato alla ricerca di altri profili per il reparto di centrocampo. Profili che intendano accettare con entusiasmo il progetto di una piazza che resta comunque molto ambita.

