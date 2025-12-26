MERCATO – Da Salerno: “Manzi depennato dal Catania, la Salernitana ci pensa”

Uno dei primi nomi accostati al Catania qualche settimana fa, su cui però la società rossazzurra non sembra puntare. Parliamo di Claudio Manzi, difensore classe 2000 in uscita dall’Avellino e che, invece, potrebbe essere trattato nei prossimi giorni dalla Salernitana. A Salerno (fonte tuttosalernitana.com) si riporta quanto segue: “L’Avellino deve cedere Manzi e la Salernitana ci sta pensando, col placet del tecnico Giuseppe Raffaele e una rivale in meno sul mercato, visto che il Catania sembra aver depennato il suo nome dalla lista dei papabili fiondandosi su Miceli del Monopoli”. Da segnalare che giungono ulteriori conferme sul profilo dell’esperto centrale difensivo del Monopoli Mirko Miceli, su cui tuttavia la società pugliese deve abbassare le pretese economiche affinchè l’operazione col Catania vada in porto.

