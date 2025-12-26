venerdì, 26 Dicembre 2025
HomeCalciomercatoMERCATO - Da Salerno: "Manzi depennato dal Catania, la Salernitana ci pensa"
CalciomercatoCatania NewsLega ProPrimo Piano

MERCATO – Da Salerno: “Manzi depennato dal Catania, la Salernitana ci pensa”

Redazione
By Redazione
0
735

Uno dei primi nomi accostati al Catania qualche settimana fa, su cui però la società rossazzurra non sembra puntare. Parliamo di Claudio Manzi, difensore classe 2000 in uscita dall’Avellino e che, invece, potrebbe essere trattato nei prossimi giorni dalla Salernitana. A Salerno (fonte tuttosalernitana.com) si riporta quanto segue: “L’Avellino deve cedere Manzi e la Salernitana ci sta pensando, col placet del tecnico Giuseppe Raffaele e una rivale in meno sul mercato, visto che il Catania sembra aver depennato il suo nome dalla lista dei papabili fiondandosi su Miceli del Monopoli”. Da segnalare che giungono ulteriori conferme sul profilo dell’esperto centrale difensivo del Monopoli Mirko Miceli, su cui tuttavia la società pugliese deve abbassare le pretese economiche affinchè l’operazione col Catania vada in porto.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
EX ROSSAZZURRI: Lucarelli torna ad allenare. E’ il nuovo tecnico della Pistoiese
Articolo successivo
PAROLA AI TIFOSI – Avv. Pucci: “Toscano ha trasmesso il messaggio che nessuno deve vivere di alibi. Allegretto emblema dello spirito di gruppo del Catania”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency