mercoledì, 31 Dicembre 2025
MERCATO: D’Andrea, ben avviata la trattativa per la cessione definitiva dal Catania al Pineto

foto Catania FC

17 apparizioni condite da un gol e un assist. Questo il ruolino di marcia di Filippo D’Andrea con la maglia del Catania che, dopo essere stato ceduto in prestito all’Audace Cerignola nella seconda parte della scorsa stagione e, in estate, al Pineto si avvia verso un definitivo cambio di casacca. La società abruzzese, infatti, sta lavorando da giorni con il Catania per definire la piena acquisizione del cartellino. L’attaccante romano non rientra nemmeno nei piani tecnici futuri del Catania, che potrebbe portare a termine l’operazione sulla base di circa 100mila euro. A Pineto ha collezionato finora 5 assist e 2 reti su 17 gare giocate nel girone B di Serie C.

