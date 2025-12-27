sabato, 27 Dicembre 2025
MERCATO: De Rose e Luperini, situazione in standby

foto Catania FC

“La società ha chiesto un cambio di programma sul fattore legato all’età, mi è stato comunicato che non avrei fatto parte di questa rosa. Ho cercato in tutti i modi di tornare a Cosenza, c’è stata una trattativa che non è andata a buon fine. Per il resto non ho trovato niente che facesse al caso mio, sono rimasto ai margini, adesso lavoro da solo”. Qualche mese fa il centrocampista Francesco De Rose si espresse in questi termini attraverso un podcast romagnolo sul proprio futuro. Oggi che si avvicina la riapertura ufficiale del mercato la situazione è in standby.

Di recente ha avuto modo di salutare i dirigenti del Cosenza allo stadio, avendo seguito la partita vinta dai rossoblu contro la Cavese, al momento non sono state gettate le basi per avviare una nuova trattativa con il club calabrese. Da non escludere però un aggiornamento tra le parti nei prossimi giorni. Il contratto col Catania, lo ricordiamo, scade a giugno 2026 dopo essere scattato il rinnovo automatico al raggiungimento di un determinato numero di presenze nello scorso campionato.

Attende novità anche l’altro centrocampista del Catania fuori lista, Gregorio Luperini. Approdato lo scorso anno in Sicilia, riponendo il Catania tante speranze nelle qualità e nell’esperienza del calciatore pisano classe 1994, forte di un curriculum di tutto rispetto in Serie C e B, Luperini ha raccolto 18 apparizioni realizzando un gol in Coppa Italia Serie C ed offrendo prestazioni spesso al di sotto delle attese nella passata stagione. Problemi fisici e di adattabilità allo stile di gioco di mister Toscano lo hanno frenato.

In estate ha preso parte al ritiro di Norcia provando a giocarsi le sue carte per un’eventuale permanenza alle pendici dell’Etna, ma il Catania ha deciso di escluderlo dal progetto tecnico. Luperini non rientra nei piani del club ed è ancora vincolato alla società rossazzurra da un contratto valido fino a giugno 2027. Considerato il prolungato periodo d’inattività, non è semplice piazzarlo altrove. Il Catania ed il giocatore lavorano per trovare una soluzione. Giorni fa l’ex centrocampista del Palermo è stato accostato al Gubbio, ad oggi comunque si muove poco su questo fronte.

