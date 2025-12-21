MERCATO: De Rose, riecco l’ipotesi Cosenza

Classe 1987 con più di 400 presenze tra i professionisti, quest’anno Francesco De Rose è finito fuori dalla lista rossazzurra su precisa scelta tecnico-societaria. Discorso più che altro legato all’età anagrafica del giocatore, in un reparto di centrocampo dove si è inteso abbassare l’età media. L’ex Cesena non l’ha presa bene, come dichiarato in un’intervista concessa tempo fa sottolineando di essere rimasto deluso a livello umano dall’allenatore Domenico Toscano, nonostante abbia condiviso con lui anni importanti vincendo diversi campionati.

Il suo contratto scadrà a giugno 2026, ma si cercherà una soluzione affinchè cambi casacca nella sessione invernale del calciomercato. A tal proposito, TuttoC.com pone in evidenza l’ipotesi Cosenza. Il club calabrese aveva già provato a definire l’accordo con De Rose in estate, ma la trattativa non è andata in porto. Adesso il profilo dell’esperto centrocampista viene nuovamente valutato dalla società rossoblu. De Rose in carriera è cresciuto proprio con la maglia del Cosenza e sarebbe ben lieto di tornare a giocare nella squadra della sua città natale.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***