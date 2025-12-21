domenica, 21 Dicembre 2025
HomeCalciomercatoMERCATO: De Rose, riecco l'ipotesi Cosenza
CalciomercatoCatania NewsLega ProPrimo Piano

MERCATO: De Rose, riecco l’ipotesi Cosenza

Redazione
By Redazione
0
357
foto Catania FC

Classe 1987 con più di 400 presenze tra i professionisti, quest’anno Francesco De Rose è finito fuori dalla lista rossazzurra su precisa scelta tecnico-societaria. Discorso più che altro legato all’età anagrafica del giocatore, in un reparto di centrocampo dove si è inteso abbassare l’età media. L’ex Cesena non l’ha presa bene, come dichiarato in un’intervista concessa tempo fa sottolineando di essere rimasto deluso a livello umano dall’allenatore Domenico Toscano, nonostante abbia condiviso con lui anni importanti vincendo diversi campionati.

Il suo contratto scadrà a giugno 2026, ma si cercherà una soluzione affinchè cambi casacca nella sessione invernale del calciomercato. A tal proposito, TuttoC.com pone in evidenza l’ipotesi Cosenza. Il club calabrese aveva già provato a definire l’accordo con De Rose in estate, ma la trattativa non è andata in porto. Adesso il profilo dell’esperto centrocampista viene nuovamente valutato dalla società rossoblu. De Rose in carriera è cresciuto proprio con la maglia del Cosenza e sarebbe ben lieto di tornare a giocare nella squadra della sua città natale.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CATANIA-ATALANTA U23: sondaggio chiuso, la formazione rossazzurra scelta dalla maggioranza dei votanti
Articolo successivo
EX ROSSAZZURRI – Barrientos: “Catania nel cuore, sarebbe emozionante tornare con la mia famiglia”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

CATANIA-ATALANTA U23: tabellino e statistiche partita

Redazione - 0
1' Fischio d'inizio CATANIA FOOTBALL CLUB vs ATALANTA BERGAMASCA CALCIO UNDER 23Stadio "Angelo Massimino" - Catania MARCATORI: CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Allegretto, Celli; Casasola, Quaini (VC),...

CATANIA-ATALANTA U23: ecco le formazioni ufficiali

EX ROSSAZZURRI – Barrientos: “Catania nel cuore, sarebbe emozionante tornare con la mia famiglia”

CATANIA-ATALANTA U23: sondaggio chiuso, la formazione rossazzurra scelta dalla maggioranza dei votanti

RADIOMERCATO: i nomi accostati finora al Catania nella sessione di gennaio

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency