MERCATO: forte interesse del Catania per Bruzzaniti

Contrattualmente legato al Pineto fino a giugno 2028, Giovanni Bruzzaniti resta un obiettivo concreto del Catania. Già nei giorni scorsi si parlava di un interesse da parte della società rossazzurra nei confronti dell’esterno d’attacco calabrese classe 2000 autore di 7 gol (8 considerando anche la rete messa a segno contro il Rimini escluso dal campionato, ndr) e 7 assist in questa stagione.

Secondo quanto emerso durante la trasmissione ‘Corner’, su Telecolor, il Catania lo ritiene l’obiettivo primario per sopperire alla mancanza di Emmanuele Cicerelli, il quale potrebbe osservare uno stop di 120 giorni. Discorsi ben avviati, con la possibilità d’inserire nella trattativa l’intera proprietà del cartellino di Filippo D’Andrea, attaccante che il Catania, in estate, ha ceduto in prestito con diritto di riscatto agli abruzzesi. C’è il gradimento di Bruzzaniti che ha espresso chiaramente la volontà di approdare alla corte di Mimmo Toscano.

