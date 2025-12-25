MERCATO: Frascatore, dal possibile trasferimento a Catania alle difficoltà incontrate a Salerno

Era pronto un contratto di durata biennale da firmare col Catania. La società rossazzurra aveva praticamente in mano l’ingaggio di Paolo Frascatore dall’Avellino (a titolo definitivo) in caso di partenza di Andrea Allegretto. Quest’ultimo in un primo momento sembrava in procinto di lasciare Catania, era in contatto con più club ma non si sono verificate le condizioni per definire il passaggio altrove. Soprattutto lo stesso giocatore ha deciso di non muoversi da Catania.

Frascatore aveva atteso il club etneo fino a poche ore prima del gong, per poi trovare rapidamente l’intesa con la Salernitana sottoscrivendo un accordo della stessa durata proposta dagli etnei. A conti fatti è stato un bene per il Catania che, proprio in Allegretto, ha trovato una valida risorsa. Frascatore, invece, a Salerno ha faticato nel girone d’andata: poche apparizioni, qualche problema fisico e prestazioni spesso non all’altezza fanno sì che, con ogni probabilità, il difensore romano classe 1992 cambi casacca a gennaio.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***