MERCATO: giocatori in scadenza, da febbraio “liberi” di accordarsi con altri club in vista della prossima stagione

foto Catania FC

Il 30 giugno del 2026 scadranno naturalmente i contratti di una serie di calciatori che fanno parte dell’organico di mister Toscano: per qualcuno di loro è previsto un prolungamento, oppure non dobbiamo aspettarci alcuna novità? C’è ancora tempo per eventualmente definire le intese per i rinnovi, tenendo però ben presente che a partire da febbraio questi giocatori potranno liberamente accordarsi con una nuova squadra in vista della prossima stagione, lasciando il Catania a parametro zero a fine campionato.

Attualmente vanno a scadenza il vice portiere Klavs Bethers (per lui ancora zero presenze in questa stagione), l’ex Ternana Alessandro Celli (che Toscano ha rispolverato e attraversa un eccellente momento di forma), il difensore/centrocampista Alessandro Quaini (inizialmente sul punto di approdare alla Juve Stabia in estate ma poi non se ne fece nulla), capitan Francesco Di Tacchio, l’ex Picerno Andrea Allegretto, il fuori lista Francesco De Rose ed il trequartista italo-spagnolo Kaleb Jiménez.

Scade a giugno anche il contratto di Manuel Martic (esiste un’opzione esercitabile per il rinnovo), con la possibilità di riscattare a fine stagione i cartellini di Simone Pieraccini (Cesena) e Michele D’Ausilio (Avellino), mentre Francesco Forte è in prestito “secco” dall’Ascoli e non rinnoverà sicuramente con i marchigiani.

In un momento in cui il direttore sportivo Ivano Pastore prende contatti con procuratori e dirigenti di altre società nell’ottica di inserire nuove pedine funzionali alla riapertura del calciomercato, alcune questioni contrattuali in casa rossazzurra restano in sospeso. Ci sarà altro lavoro per Pastore che, comunque, sa di potere contare sulla professionalità di un gruppo di giocatori che ha ben chiaro l’obiettivo e risponde presente sul campo, a prescindere dall’avvicinarsi della scadenza degli accordi.

