MERCATO: Gyabuaa, concorrenza del Mantova

Emmanuel Gyabuaa, come anticipato l’11 dicembre dalla redazione di TuttoCalcioCatania – e confermato da più fonti di calciomercato rappresenta uno degli obiettivi del Catania a gennaio. Per il centrocampista attualmente in forza all’Avellino, in prestito dall’Atalanta U23, è previsto nei prossimi giorni un incontro con la società etnea. Gli irpini hanno già dato il via libera per il trasferimento, avendo trovato poco spazio in biancoverde. Nelle ultime ore, però, secondo quanto riportano i colleghi di TuttoMercatoWeb, si registra il pressing del Mantova. Forte interesse dei virgiliani che provano a giocarsi una carta in più rispetto al Catania: la presenza in panchina dell’allenatore Francesco Modesto, che proprio tra le fila dell’Atalanta U23 ha avuto il merito di valorizzare al meglio le caratteristiche del giocatore classe 2001.

