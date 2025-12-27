MERCATO: Gyabuaa, duello Mantova-Catania. Trattativa sta per entrare nel vivo

Forte interessamento del Catania per Emmanuel Gyabuaa. Il calciatore di 24 anni resta un nome caldo per il centrocampo rossazzurro, un obiettivo primario per colmare l’assenza dell’infortunato Salvatore Aloi in quanto molto vicino per caratteristiche al giocatore calabrese. Il Catania, spesso in contatto con l’Avellino, si è messo sulle tracce di Gyabuaa. L’Avellino non ha alcun problema a lasciare partire il ragazzo, che ha trovato fin qui poco spazio. Bisognerà soprattutto trovare una soluzione con l’Atalanta proprietaria del cartellino.

Anche il Mantova, come già riportato nei giorni scorsi, ha avviato i primi contatti con l’entourage del calciatore giocandosi la carta Francesco Modesto, allenatore che ha avuto il merito di valorizzare al meglio Gyabuaa in passato nell’Atalanta U23. Questo aspetto può rappresentare un motivo in più per dire sì ai virgiliani, tuttavia stuzzica anche il progetto tecnico del Catania. A breve la trattativa entrerà nel vivo, la sensazione è che stavolta l’Atalanta consideri la possibilità di cedere il cartellino a titolo definitivo. Oggi il Mantova rischia la retrocessione in C, viceversa il Catania mira al salto in Serie B occupando attualmente la vetta della classifica. L’interesse manifestato da ambo le parti è concreto, il Catania lo segue già dallo scorso anno. Farà la differenza la volontà del giocatore.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***