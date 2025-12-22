MERCATO: Gyabuaa, incontro previsto ai primi di gennaio. Le alternative. Miceli, la situazione. Bruzzaniti, c’è il sì del giocatore

Nel corso della trasmissione ‘Corner’, su Telecolor, si fa il punto sul mercato rossazzurro confermando un nome anticipato le scorse settimane dalla nostra redazione, quello di Emmanuel Gyabuaa. Il centrocampista attualmente in forza all’Avellino è in procinto di lasciare gli irpini, rientrando dal prestito all’Atalanta U23. Domenica c’è stato un pour parler con il Direttore Sportivo del club nerazzurro Fabio Gatti, ex Catania. Gli orobici intendono cedere il calciatore a titolo definitivo, il Catania deve discutere l’entità della cifra richiesta. E’ previsto un incontro ai primi di gennaio con la proprietà dell’Atalanta. In alternativa torna di moda il nome di Andrea Vallocchia (Ternana), valutando anche i profili del centrocampista del Trapani Giuseppe Carriero, ex rossazzurro, e Luca Palmiero (Avellino).

Capitolo Giovanni Bruzzaniti. Si è scritto nelle ultime ore di un’offerta formulata dal Catania al Pineto. La società abruzzese deve riconoscere il 20% sulla futura rivendita del cartellino al Crotone. Intanto il Catania ha incassato l’ok del giocatore sulla base di tre anni e mezzo di contratto. Per il reparto arretrato l’obiettivo numero uno è sempre Mirko Miceli, altro nome anticipato da TuttoCalcioCatania.com: il difensore vuole tornare a distanza di tanti anni alle pendici dell’Etna (è cresciuto nel settore giovanile del Catania), ma il Monopoli vuole monetizzare e ha chiesto una cifra abbastanza elevata. La società etnea confida di poter trovare la quadra sulla valutazione del cartellino.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***