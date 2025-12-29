MERCATO: Gyabuaa, sondaggio della Reggiana. Il Catania non molla la presa

Dopo il Mantova, un nuovo club di Serie B si fa avanti con Avellino e Atalanta per Emmanuel Gyabuaa. Il centrocampista è stato infatti sondato nelle ultime ore dalla Reggiana. Aumentano le richieste nei confronti del giocatore classe 2001 su cui, tuttavia, il Catania mantiene un forte interessamento. Previsti nuovi contatti nei prossimi giorni con il sodalizio rossazzurro che non molla la presa per un profilo assai gradito all’allenatore Domenico Toscano nell’ottica di rimpiazzare l’infortunato Salvatore Aloi.
Nonostante la militanza del Catania in C, Gyabuaa tiene in debita considerazione anche la possibilità di scendere di categoria in una piazza comunque molto ambita, con un progetto importante e che mira con decisione al salto in cadetteria. Potrebbe avere il suo peso nella decisione finale anche la formula del trasferimento, con l’Atalanta che – una volta ratificato l’accordo con l’Avellino per la risoluzione del prestito – potrebbe cedere stavolta Gyabuaa a titolo definitivo, oppure fissando le condizioni per un obbligo di riscatto.
