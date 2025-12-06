MERCATO: il Catania valuta il profilo di Cortesi

A Giuseppe Panico (Avellino) e Giovanni Bruzzaniti (Pineto) si aggiunge un nome nuovo, in chiave mercato, per quanto concerne il reparto offensivo del Catania. Secondo informazioni raccolte da TuttoC.com, la società rossazzurra starebbe valutando in ottica gennaio anche il profilo di Matteo Cortesi. Autore fin qui di 6 gol e 5 assist con la maglia del Carpi (Serie C girone B), sulle tracce del fantasista e capitano classe 1998 ci sarebbero inoltre Union Brescia, Salernitana e alcune squadre di Serie B.

