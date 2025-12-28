MERCATO: il Lecco chiede informazioni per Rolfini

Lecco in cerca di rinforzi per il reparto offensivo. Secondo quanto raccolto da LCN Sport, la società lombarda avrebbe provato a mettere nel mirino anche l’attaccante del Catania Alex Rolfini, contrattualmente legato ai rossazzurri per un altro anno e mezzo. Chieste informazioni per il giocatore classe 1996 che, tuttavia, ci risulta che, pur non avendo trovato molto spazio nel girone d’andata, a meno di sorprese non si muoverà da Catania almeno fino al termine della stagione. Rolfini, infatti, vorrebbe giocarsi le sue carte fino in fondo alle pendici dell’Etna.

