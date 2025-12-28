domenica, 28 Dicembre 2025
HomeCalciomercatoMERCATO: il Lecco chiede informazioni per Rolfini
CalciomercatoCatania NewsLega ProPrimo Piano

MERCATO: il Lecco chiede informazioni per Rolfini

Redazione
By Redazione
0
1057
foto Catania FC

Lecco in cerca di rinforzi per il reparto offensivo. Secondo quanto raccolto da LCN Sport, la società lombarda avrebbe provato a mettere nel mirino anche l’attaccante del Catania Alex Rolfini, contrattualmente legato ai rossazzurri per un altro anno e mezzo. Chieste informazioni per il giocatore classe 1996 che, tuttavia, ci risulta che, pur non avendo trovato molto spazio nel girone d’andata, a meno di sorprese non si muoverà da Catania almeno fino al termine della stagione. Rolfini, infatti, vorrebbe giocarsi le sue carte fino in fondo alle pendici dell’Etna.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
ZAPPI (Pres. Aia): “Deferimento? Sicuro che sarò prosciolto. FVS, importante la segnalazione degli allenatori. Classe arbitrale italiana eccellente”
Articolo successivo
QUAINI: prosegue la militanza in rossazzurro viaggiando verso le 100 presenze
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency