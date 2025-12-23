MERCATO: il Trapani ridimensiona le spese, anche il Catania valuta profili granata

Il direttore dell’area tecnica del Trapani Luigi Volume ha preannunciato, nei giorni scorsi, un ridimensionamento delle spese. Non uno smantellamento della rosa, ma la società del presidente Antonini si priverà a gennaio di qualche profilo per ridurre il monte ingaggi attualmente sforato. Non è un caso se un numero crescente di club sta sondando il terreno con giocatori granata. Tra questi il Catania. Il diesse Ivano Pastore tiene aperte varie piste, soprattutto a centrocampo dove l’ex Giuseppe Carriero viene valutato con attenzione.

28 anni compiuti a settembre, in caso di eventuale ritorno a Catania Carriero lo farebbe con tanta voglia di riscattare la precedente esperienza in rossazzurro risalente al 2019. Il Catania cerca anche un valido innesto sulla fascia destra o sinistra del campo per blindare le corsie laterali. In questo contesto un’altra idea è rappresentata dall’esterno Maxime Giron, mancino di spinta, dotato di corsa, esperienza e buona qualità nei cross. Da non escludere l’apertura di trattative con il Trapani sia in entrata che in uscita.

