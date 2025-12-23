martedì, 23 Dicembre 2025
HomeCalcio SicilianoMERCATO: il Trapani ridimensiona le spese, anche il Catania valuta profili granata
Calcio SicilianoCalciomercatoCatania NewsLega ProPrimo Piano

MERCATO: il Trapani ridimensiona le spese, anche il Catania valuta profili granata

Redazione
By Redazione
0
1031
foto Catania FC

Il direttore dell’area tecnica del Trapani Luigi Volume ha preannunciato, nei giorni scorsi, un ridimensionamento delle spese. Non uno smantellamento della rosa, ma la società del presidente Antonini si priverà a gennaio di qualche profilo per ridurre il monte ingaggi attualmente sforato. Non è un caso se un numero crescente di club sta sondando il terreno con giocatori granata. Tra questi il Catania. Il diesse Ivano Pastore tiene aperte varie piste, soprattutto a centrocampo dove l’ex Giuseppe Carriero viene valutato con attenzione.

28 anni compiuti a settembre, in caso di eventuale ritorno a Catania Carriero lo farebbe con tanta voglia di riscattare la precedente esperienza in rossazzurro risalente al 2019. Il Catania cerca anche un valido innesto sulla fascia destra o sinistra del campo per blindare le corsie laterali. In questo contesto un’altra idea è rappresentata dall’esterno Maxime Giron, mancino di spinta, dotato di corsa, esperienza e buona qualità nei cross. Da non escludere l’apertura di trattative con il Trapani sia in entrata che in uscita.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
MERCATO: Gyabuaa, concorrenza del Mantova
Articolo successivo
STAMPA ABRUZZESE: “Catania-Bruzzaniti, asse caldissimo”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency