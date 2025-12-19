MERCATO: interesse del Catania per il palermitano Di Chiara

Nome nuovo sulle corsie laterali per il Catania. Il direttore sportivo Ivano Pastore cerca il profilo giusto per consegnare al tecnico Mimmo Toscano un nuovo esterno. Nelle ultime settimane sono emersi i profili di Francesco Belli (Padova), Maxime Giron (Trapani) e Andrea Cagnano (Avellino), prima ancora di Gianluca Longobardi, poi ingaggiato dalla Salernitana. Nelle ultime ore si apprende invece da TuttoMercatoWeb.com di un interessamento per Gianluca Di Chiara.

Mancino palermitano classe 1993 attualmente sotto contratto con il Catanzaro fino a giugno 2026, è abile nell’uno contro uno, nell’esecuzione dei cross e dotato di una buona visione di gioco, agendo con efficacia sia in fase difensiva che nelle proiezioni offensive. Vanta un’esperienza notevole in Serie B, dove ha fatto registrare più di 230 apparizioni condite da 4 gol e 22 assist. Per lui anche 13 presenze in Serie A e 103 in C. Compirà 32 anni questo mese. Cresciuto nelle giovanili di Reggiana, Palermo e Parma, ha vestito, tra le altre, anche le maglie di Lecce, Foggia, Perugia, Benevento, Carpi, Reggina e Frosinone. In questa stagione è sceso in campo 12 volte tra campionato di B e Coppa Italia.

