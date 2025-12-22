MERCATO: Jimenez, la palla passa all’entourage del giocatore

Nel corso della trasmissione ‘Anteprima Corner, su Telecolor, il giornalista Alessandro Vagliasindi ha parlato così della situazione legata all’eventuale rinnovo del contratto di Kaleb Jimenez: “E’ il personaggio più chiacchierato, alla luce di questa querelle contrattuale sul rinnovo che si trascina ormai da lungo tempo. Il ragazzo conferma di avere un talento puro. Sarebbe auspicabile a questo punto che il matrimonio in essere tra il Catania e Jimenez continui e diventi ancora più duraturo. La fonte di questa notizia è una fonte dirigenziale apicale, verificata: prima della trasferta di Potenza, giovedì scorso, il Catania ha formulato una proposta di rinnovo migliorativa soprattutto sulla parte fissa del contratto. Adesso la palla passa all’entourage di Jimenez per arrivare al dunque”.

Appare evidente che il Catania ha fatto il suo dovere, provando a venire incontro alle esigenze del calciatore italo-spagnolo ritenendolo un elemento importante all’interno del progetto rossazzurro. Una trattativa che va avanti dalla scorsa estate. Nel post gara con l’Atalanta U23, Jimenez ha spiegato che se ne riparlerà dopo le festività natalizie. Saranno giorni di riflessione per il futuro del giocatore classe 2002.

