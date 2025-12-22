lunedì, 22 Dicembre 2025
HomeCalciomercatoMERCATO: Jimenez, la palla passa all'entourage del giocatore
CalciomercatoCatania NewsPrimo Piano

MERCATO: Jimenez, la palla passa all’entourage del giocatore

Redazione
By Redazione
0
177
foto Catania FC

Nel corso della trasmissione ‘Anteprima Corner, su Telecolor, il giornalista Alessandro Vagliasindi ha parlato così della situazione legata all’eventuale rinnovo del contratto di Kaleb Jimenez: “E’ il personaggio più chiacchierato, alla luce di questa querelle contrattuale sul rinnovo che si trascina ormai da lungo tempo. Il ragazzo conferma di avere un talento puro. Sarebbe auspicabile a questo punto che il matrimonio in essere tra il Catania e Jimenez continui e diventi ancora più duraturo. La fonte di questa notizia è una fonte dirigenziale apicale, verificata: prima della trasferta di Potenza, giovedì scorso, il Catania ha formulato una proposta di rinnovo migliorativa soprattutto sulla parte fissa del contratto. Adesso la palla passa all’entourage di Jimenez per arrivare al dunque”.

Appare evidente che il Catania ha fatto il suo dovere, provando a venire incontro alle esigenze del calciatore italo-spagnolo ritenendolo un elemento importante all’interno del progetto rossazzurro. Una trattativa che va avanti dalla scorsa estate. Nel post gara con l’Atalanta U23, Jimenez ha spiegato che se ne riparlerà dopo le festività natalizie. Saranno giorni di riflessione per il futuro del giocatore classe 2002.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
SERIE C – Iervolino (pres. Salernitana): “Non c’entriamo nulla con la C, Catania e Benevento devono venire a giocare a Salerno…”
Articolo successivo
STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Il Catania nelle difficoltà si esalta. Casasola, altra prova ricchissima di contenuti”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency