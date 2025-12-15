lunedì, 15 Dicembre 2025
MERCATO: Jimenez, nuova offerta per il rinnovo

Redazione
foto Catania FC

C’è una novità per quanto concerne la trattativa per il rinnovo di Kaleb Jimenez. Nel corso della trasmissione ‘Corner’, su Telecolor, è emerso che il Catania ha formulato nei giorni scorsi, precisamente giovedì 11 dicembre, un’offerta migliorativa per il prolungamento contrattuale del trequartista italo-spagnolo. Dopo una fase prolungata di standby, la trattativa ha ripreso vigore. Per il momento nessuna intesa tra le parti è stata raggiunta. Adesso però la società rossazzurra ha fatto un passo avanti. Si attende la risposta dell’entourage del calciatore, il cui contratto – lo ricordiamo – scade a giugno 2026.

