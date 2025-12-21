MERCATO – L’allenatore del Pineto: “Bruzzaniti, contento per lui se andrà via…”

Ivan Tisci, allenatore del Pineto, parla in sala stampa del sempre più probabile l’addio al club abruzzese di Giovanni Bruzzaniti, vicino al Catania. Il giocatore, tra l’altro, non era disponibile per il match vinto di misura contro il Gubbio. Queste le parole del tecnico:

“Sto vivendo la cosa con molta serenità perchè so che rispetto allo scorso anno questo potrà accadere per vari motivi. Mi metto nei panni del calciatore per quello che ha fatto da quando sono arrivato. Aveva già realizzato qualche gol, in più di un anno se non sbaglio ha messo a segno 24 gol con 14 assist, numeri importantissimi. Se abbiamo disputato un certo tipo di campionato è anche grazie a lui, Bruzzaniti sa inoltre che è stato frutto del lavoro dei compagni. E’ molto stimato all’interno del gruppo non solo perchè in grado di determinare la partita ma anche per come lo vivono nello spogliatoio. Sa essere il giullare del gruppo quando c’è da scherzare, sa essere un trascinatore in campo. E’ stato anche vice capitano. E’ cresciuto sotto tutti i punti di vista, lo capisco”.

“Da allenatore lo scorso anno sarei stato ancora più dispiaciuto di perderlo, sapevo che potesse crescere ancora. Ne abbiamo parlato con lui, che ha avuto anche la lucidità di accettare di completare la stagione. Merita il salto, questa è la prospettiva che ha nella su testa. Se andrà via sarò contento per lui, ovviamente dispiaciuto sul piano tecnico ma io con i ragazzi ho un ottimo rapporto e Giovanni come uomo rimarrà sempre importante. Se accadrà che andrà via, il direttore troverà un sostituto degno su cui lavorare per il progetto del club. Chi arriverà al suo posto lo farà per mettersi sotto e crescere”.

