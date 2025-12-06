MERCATO: le date di apertura e chiusura della sessione invernale

La Serie C sta per volgere al giro di boa. Ultimissime giornate alla metà esatta del campionato in corso. A breve prenderà il via la finestra invernale del calciomercato: c’è chi proverà a puntellare la propria rosa, altri proveranno a risollevare la propria stagione con qualche acquisto decisivo, altri ancora interverranno per sopperire all’assenza di qualche giocatore infortunato. La sessione invernale del calciomercato inizierà il 2 gennaio 2026 alle ore 20:00. La chiusura è invece prevista per il 2 febbraio, sempre alle 20:00. Le squadre avranno quindi a disposizione un mese pieno per rinforzarsi in vista della seconda metà di stagione e affrontarla con maggiore serenità. Un periodo intenso, durante il quale ogni mossa potrebbe influire sugli equilibri della classifica.

