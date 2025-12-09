MERCATO: le ultime su Bruzzaniti, il Pineto punta a monetizzare il più possibile

Se ne parla da qualche settimana. Anzi, per la verità il profilo di Giovanni Bruzzaniti era già dalla passata stagione nel taccuino del Catania. Il trequartista calabrese classe 2000 rappresenta, per caratteristiche, un profilo che si avvicina molto all’infortunato Cicerelli. Ecco perchè la dirigenza rossazzurra lo considera un obiettivo di mercato primario. Naturalmente, però, devono verificarsi tutte le condizioni affinchè il Catania riesca a definire la trattativa. I contatti tra le parti ci sono. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Pineto punta a monetizzare il più possibile dalla cessione di Bruzzaniti e non sembra interessato ad inserire contropartite tecniche nell’operazione.

Già nella passata stagione e nei mesi scorsi il Pineto ha rispedito al mittente offerte di rilievo. Adesso lo scenario potrebbe mutare, ma solo attraverso proposte davvero convincenti. Servono argomenti solidi sotto il profilo finanziario per dare via l’esterno offensivo/trequartista nativo di Melito di Porto Salvo. Proprio le origini del giocatore potrebbero rappresentare una spinta in più verso l’approdo alla corte del corregionale Mimmo Toscano. Il Pineto temporeggia, consapevole del fatto che molte società (anche dalla B) seguono l’evolversi dei progressi dei ragazzo. E attenzione alla “solita” Salernitana, in cerca di validi rinforzi e che da tempo monitora la pista. Si può trattare sulla base di circa mezzo milione di euro.

