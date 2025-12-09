mercoledì, 10 Dicembre 2025
HomeCalciomercatoMERCATO: le ultime su Bruzzaniti, il Pineto punta a monetizzare il più...
CalciomercatoCatania NewsFocusLega ProPrimo Piano

MERCATO: le ultime su Bruzzaniti, il Pineto punta a monetizzare il più possibile

Redazione
By Redazione
0
805
foto SportAbruzzo

Se ne parla da qualche settimana. Anzi, per la verità il profilo di Giovanni Bruzzaniti era già dalla passata stagione nel taccuino del Catania. Il trequartista calabrese classe 2000 rappresenta, per caratteristiche, un profilo che si avvicina molto all’infortunato Cicerelli. Ecco perchè la dirigenza rossazzurra lo considera un obiettivo di mercato primario. Naturalmente, però, devono verificarsi tutte le condizioni affinchè il Catania riesca a definire la trattativa. I contatti tra le parti ci sono. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Pineto punta a monetizzare il più possibile dalla cessione di Bruzzaniti e non sembra interessato ad inserire contropartite tecniche nell’operazione.

Già nella passata stagione e nei mesi scorsi il Pineto ha rispedito al mittente offerte di rilievo. Adesso lo scenario potrebbe mutare, ma solo attraverso proposte davvero convincenti. Servono argomenti solidi sotto il profilo finanziario per dare via l’esterno offensivo/trequartista nativo di Melito di Porto Salvo. Proprio le origini del giocatore potrebbero rappresentare una spinta in più verso l’approdo alla corte del corregionale Mimmo Toscano. Il Pineto temporeggia, consapevole del fatto che molte società (anche dalla B) seguono l’evolversi dei progressi dei ragazzo. E attenzione alla “solita” Salernitana, in cerca di validi rinforzi e che da tempo monitora la pista. Si può trattare sulla base di circa mezzo milione di euro.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
SERIE C – Petrone: “Catania, squadra molto competitiva nonostante l’assenza di Cicerelli”
Articolo successivo
ALLEGRETTO: dal possibile trasferimento a valido rincalzo per la difesa del Catania
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency