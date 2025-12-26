venerdì, 26 Dicembre 2025
MERCATO: Leonardi verso la prosecuzione del prestito alla Ternana fino al termine della stagione

Tra i calciatori ad essersi messi maggiormente in evidenza nel girone B di Serie C spicca l’attaccante catanese Simone Leonardi. Il Catania ha fatto un investimento molto, molto importante facendo sottoscrivere al ragazzo un contratto di cinque anni e con prospettive interessantissime. Quest’anno la società rossazzurra ha optato per la cessione in prestito “secco” del calciatore alla Ternana, club con cui i rapporti sono buoni e non è escluso che nascano nuove trattative di mercato. Un pò di tempo fa l’agente di Leonardi, Gianluca Virzì, parlò di “proprietà in difficoltà, con problematiche di natura burocratica”, riferendosi alla Ternana e che si stesse valutando più di uno scenario a gennaio. Compreso l’eventuale rientro anticipato dal prestito, pur precisando che Leonardi si trova bene a Terni e che, se non ci saranno problemi, il suo assistito rimarrà a Terni fino a giugno.

Negli ultimi giorni si è registrata qualche novità societaria alla Ternana. La famiglia Rizzo ha assunto pienamente la conduzione del club umbro, sottolineando attraverso un comunicato stampa che l’attività gestionale sarà portata avanti “nel segno della trasparenza, della assoluta indipendenza e della sostenibilità economica” lavorando per restituire stabilità alla società con un’opera di risanamento che non dovrebbe alterare gli equilibri, sbloccando il calciomercato. L’allenatore Fabio Liverani ha ribadito fiducia nei confronti della famiglia Rizzo. Non sono previsti stravolgimenti, a meno di sorprese Leonardi dovrebbe proseguire regolarmente il percorso di crescita con la Ternana fino al termine della stagione.

