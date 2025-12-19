venerdì, 19 Dicembre 2025
HomeCalciomercatoMERCATO - Leone, il D.S. della Juve Stabia: "Respingeremo tutte le offerte....
CalciomercatoCatania NewsIntervistePrimo PianoSerie B

MERCATO – Leone, il D.S. della Juve Stabia: “Respingeremo tutte le offerte. Non abbiamo l’esigenza di vendere”

Redazione
By Redazione
0
231
foto Today

C’è un giocatore di cui si è parlato e si parla ancora molto nelle ultime settimane. Il riferimento va al forte centrocampista della Juve Stabia Giuseppe Leone, che secondo varie indiscrezioni di calciomercato è un profilo gradito al Catania. Il direttore sportivo delle Vespe Matteo Lovisa ha commentato così i rumors legati ad una possibile cessione del calciatore classe 2001: “Respingeremo al mittente tutte le offerte perchè la Juve Stabia in questo momento non ha bisogno di vendere. Il mercato in entrata e in uscita si fa in estate. Di sicuro non andremo ad indebolirci a gennaio, magari cercheremo di completare la rosa in questi settori in cui siamo un pò corti a livello numerico”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
SERIE C – Crotone in affanno, il presidente: “Ridimensioneremo ancora i costi, dobbiamo sopravvivere”
Articolo successivo
EX ROSSAZZURRI – Andujar: “Il tatuaggio? Porto la Sicilia nel cuore”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency