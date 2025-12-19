MERCATO – Leone, il D.S. della Juve Stabia: “Respingeremo tutte le offerte. Non abbiamo l’esigenza di vendere”

C’è un giocatore di cui si è parlato e si parla ancora molto nelle ultime settimane. Il riferimento va al forte centrocampista della Juve Stabia Giuseppe Leone, che secondo varie indiscrezioni di calciomercato è un profilo gradito al Catania. Il direttore sportivo delle Vespe Matteo Lovisa ha commentato così i rumors legati ad una possibile cessione del calciatore classe 2001: “Respingeremo al mittente tutte le offerte perchè la Juve Stabia in questo momento non ha bisogno di vendere. Il mercato in entrata e in uscita si fa in estate. Di sicuro non andremo ad indebolirci a gennaio, magari cercheremo di completare la rosa in questi settori in cui siamo un pò corti a livello numerico”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***