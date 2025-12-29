lunedì, 29 Dicembre 2025
MERCATO: limati anche gli ultimi dettagli per Bruzzaniti al Catania

Livio Giannotta
By Livio Giannotta
0
664

Come riportato nei giorni scorsi, l’accordo verbale era stato raggiunto nell’incontro tenutosi lunedì. Nelle ultime ore sono stati limati anche alcuni dettagli legati al trasferimento del ragazzo. Il Catania s’impegna a sborsare nelle casse del Pineto una cifra inferiore a mezzo milione di euro includendo clausole specifiche e bonus legati al rendimento del calciatore. Slegata dalla trattativa l’operazione Filippo D’Andrea, il cui riscatto favorevole agli abruzzesi è comunque a buon punto. Giovanni Bruzzaniti firmerà con il Catania un contratto della durata di tre anni e mezzo e potrebbe essere disponibile in occasione del primo impegno dei rossazzurri nel 2026 contro il Foggia.

Sarà lui a prendere il posto dell’infortunato Emmanuele Cicerelli. Il Catania aveva sondato anche altri profili per il reparto offensivo, onde evitare di farsi trovare impreparato. Ma l’obiettivo primario è stato sempre l’attaccante calabrese classe 2000, che peraltro sin da subito ha messo in pole il Catania rispetto alle altre richieste pervenute. Una scelta ben precisa, un matrimonio fortemente voluto da ambo le parti. Manca solo il comunicato ufficiale del club rossazzurro. E’ il primo tassello del mercato di gennaio di un Catania che, per il resto, proverà a chiudere un altro paio di operazioni puntellando un organico già competitivo.

Livio Giannotta
