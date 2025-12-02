MERCATO: Longobardi, la spunta la Salernitana. L’annuncio di Faggiano

Negli ultimi giorni è trapelata l’indiscrezione legata ad un sondaggio effettuato dal Catania e altre società, tra cui la Salernitana, per Gianluca Longobardi. Il laterale classe 2003 appena svincolato dal Rimini ha già scelto la sua prossima destinazione, accettando la proposta della Salernitana. La società granata ha in mano il calciatore nativo di Vico Equense. La conferma arriva direttamente dal direttore sportivo Daniele Faggiano dopo la gara persa malamente a Benevento: “Ha firmato, lo aspettiamo al campo e c’erano anche altri club su di lui. È pronto, è un calciatore che si è trovato – poverino – svincolato dopo il fallimento del Rimini. Ci darà una mano”.

