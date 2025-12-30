MERCATO: Luperini, ipotesi Campobasso

Si era parlato nei giorni scorsi di un possibile trasferimento al Gubbio, ma la situazione con gli eugubini è al momento in standby. Contatti, comunque, si sono registrati anche con altre società di Serie C per Gregorio Luperini. Secondo quanto riportano i colleghi di TuttoC.com, nelle ultime ore avanza una nuova ipotesi legata ad un interessamento del Campobasso. La squadra molisana milita nel girone B, attualmente occupa la decima posizione in classifica a quota 23 punti insieme con Ternana e Pianese. Il Catania ha tutto l’interesse per definire la cessione del centrocampista pisano classe 1994, che non rientra nei piani tecnici e, dalla scorsa estate, è fuori lista.

