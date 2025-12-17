MERCATO: Martic primo indiziato a lasciare Catania se arriva un nuovo difensore

Il Catania ha iniziato a sondare il terreno per l’eventuale acquisizione di un centrale di difesa a gennaio. Nei giorni scorsi sono emersi i nomi di Gabriele Rocchi (Casertana), Claudio Manzi (Avellino) e Mirko Miceli (Monopoli), ma il direttore sportivo Ivano Pastore valuta anche altri profili in Serie B e C. Una nuova operazione in questo senso si concretizzerà solo se ci saranno i presupposti per innalzare il tasso qualitativo del reparto. No a soluzioni di ripiego. Altrimenti non ci saranno cambiamenti in difesa. Qualora si verificassero le condizioni idonee, il principale indiziato a fare posto in lista per accogliere un nuovo difensore è Manuel Martic.

Il difensore austriaco classe 1995, che può anche ricoprire all’occorrenza il ruolo di centrocampista, è stato poco fortunato finora nella sua esperienza alle pendici dell’Etna. Solamente un’apparizione in Coppa Italia Serie C e due in campionato, senza lasciare il segno. Poi l’infortunio agli adduttori riportato a Cosenza lo ha tenuto fermo ai box per i mesi successivi. Adesso è vicino al rientro dall’infermeria ma tra un paio di settimane il mercato aprirà ufficialmente i battenti. La sensazione è che Martic, sotto contratto fino a giugno 2026, non proseguirà l’avventura con la maglia del Catania nei prossimi mesi.

