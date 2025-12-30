MERCATO: Martic, si avvicina la possibilità di una cessione

Detto di Mirko Miceli che rimane la priorità per arricchire il reparto arretrato, nella speranza che si sblocchi la trattativa con il Monopoli per la definizione del trasferimento in rossazzurro, il Catania pensa anche a liberare un posto in lista. In tal senso, fino ad un pò di tempo, la società rossazzurra valutava l’inserimento tra i cedibili di Andrea Allegretto. Le prestazioni convincenti offerte dal ragazzo, soprattutto in situazioni d’emergenza giostrando in ruoli inediti per quelle che sono le sue caratteristiche, hanno però fugato ogni dubbio.

Allegretto continuerà a vestire la maglia del Catania ed a lasciare il club sarà, a meno di sorprese, Manuel Martic. Presentato in estate come una valida opzione in difesa ma anche a centrocampo, vista la sua duttilità, l’ex giocatore del Lecco ha giocato solo un paio di partite in rossazzurro pagando anche un infortunio che lo ha costretto a rimanere fermo ai box per qualche mese. Il Catania è già al lavoro per trovargli una nuova sistemazione, la possibilità di una cessione si avvicina.

