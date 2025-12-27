domenica, 28 Dicembre 2025
HomeCalciomercatoMERCATO: Miceli apre al trasferimento a Catania, la palla passa al Monopoli
CalciomercatoCatania NewsFocusLega ProPrimo Piano

MERCATO: Miceli apre al trasferimento a Catania, la palla passa al Monopoli

Redazione
By Redazione
0
922

Prezioso punto di riferimento dentro e fuori dal campo, Mirko Miceli ha rappresentato e continua a rappresentare un concreto obiettivo di mercato del Catania. Il primo nome nella lista della dirigenza rossazzurra per aumentare le scelte a disposizione in un reparto arretrato che ha dato finora ampie garanzie, rimane quello del difensore del Monopoli. 34 anni compiuti a giugno, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione Miceli ha aperto ad un possibile trasferimento al Catania. Alla seconda stagione in biancoverde, il centrale difensivo nativo di Cosenza sarebbe ben felice di giocarsi le proprie carte in una squadra che mira alla promozione in cadetteria.

Catania non è una piazza qualsiasi, a maggior ragione per un ragazzo cresciuto proprio nel settore giovanile rossazzurro che ha avuto sempre il desiderio di esordire in prima squadra. Oggi la società etnea gli offre questa opportunità. Incassato il gradimento di Miceli, serve tuttavia che il Monopoli abbassi le pretese economiche per favorire il buon esito dell’operazione. Il Catania non molla la presa. Vedremo se nei prossimi giorni si creeranno le condizioni per trovare un punto d’incontro tra le due società.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
TOSCANO: le imprese dell’allenatore calabrese, sognando di ripetersi sulla panchina del Catania
Articolo successivo
IL 2025 ROSSAZZURRO: l’illusione di Pescara e la ripartenza. La goduria con Benevento e Salernitana. Il cammino verso la vetta
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency