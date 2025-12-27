MERCATO: Miceli apre al trasferimento a Catania, la palla passa al Monopoli

Prezioso punto di riferimento dentro e fuori dal campo, Mirko Miceli ha rappresentato e continua a rappresentare un concreto obiettivo di mercato del Catania. Il primo nome nella lista della dirigenza rossazzurra per aumentare le scelte a disposizione in un reparto arretrato che ha dato finora ampie garanzie, rimane quello del difensore del Monopoli. 34 anni compiuti a giugno, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione Miceli ha aperto ad un possibile trasferimento al Catania. Alla seconda stagione in biancoverde, il centrale difensivo nativo di Cosenza sarebbe ben felice di giocarsi le proprie carte in una squadra che mira alla promozione in cadetteria.

Catania non è una piazza qualsiasi, a maggior ragione per un ragazzo cresciuto proprio nel settore giovanile rossazzurro che ha avuto sempre il desiderio di esordire in prima squadra. Oggi la società etnea gli offre questa opportunità. Incassato il gradimento di Miceli, serve tuttavia che il Monopoli abbassi le pretese economiche per favorire il buon esito dell’operazione. Il Catania non molla la presa. Vedremo se nei prossimi giorni si creeranno le condizioni per trovare un punto d’incontro tra le due società.

