MERCATO: Miceli-Catania, la situazione

Come anticipato nei giorni scorsi e confermato da altre fonti di calciomercato, ormai non è un mistero che Mirko Miceli piaccia alla dirigenza del Catania. Difensore di esperienza, importante punto di riferimento per il reparto arretrato del Monopoli nel secondo anno consecutivo in biancoverde, ha saltato la gara di Foggia dopo essere stato colpito da un grave lutto, la scomparsa del padre.

La società pugliese già in estate non diede la propria disponibilità ad intavolare una trattativa col Catania per la cessione, anche perchè mancavano pochi giorni alla chiusura della finestra estiva di mercato e non c’era tempo sufficiente per provare a reperire un sostituto all’altezza. Inoltre il Monopoli lo ha sempre ritenuto un giocatore molto importante nello scacchiere tattico di mister Colombo. Adesso qualche spiraglio si potrebbe aprire nel caso in cui il club individuasse un profilo nuovo che non faccia rimpiangere l’eventuale partenza di Miceli. Ad oggi i monopolitani oppongono resistenza, il calciatore classe 1991 ha un contratto in scadenza a giugno con un’opzione esercitabile per il rinnovo. Il Catania cerca di capire se ci sono i margini per poter avviare la trattativa, nel frattempo non sta a guardare e sonda il mercato per altri profili.

