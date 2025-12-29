MERCATO: Miceli-Catania, la volontà del giocatore può fare la differenza

Come riportato le scorse settimane da TuttoCalcioCatania.com, il profilo di Mirko Miceli è un profilo graditissimo alla parte tecnica e alla direzione sportiva del Catania. Vi avevamo anticipato che il difensore avesse aperto al trasferimento in rossazzurro. Negli ultimi giorni le parole del diesse del Monopoli Marcello Chiricallo confermano il desiderio espresso dallo stesso Miceli di misurare le proprie ambizioni in una piazza molto importante come quella etnea.

Per il ragazzo sarebbe anche la chiusura di un cerchio, essendo partito proprio dalle giovanili del Catania prima di proseguire la militanza tra Serie C, B e D. Più di 320 apparizioni per lui in C, Miceli rappresenta un calciatore di sicuro affidamento per la categoria ed in possesso di spiccate doti umane, s’inserirebbe perfettamente in un contesto come quello etneo. Il Monopoli continua a richiedere cifre elevate, ma si lavora per trovare una soluzione soddisfacente. La volontà del giocatore classe 1991 può fare la differenza.

