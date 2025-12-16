martedì, 16 Dicembre 2025
MERCATO: Miceli, il Catania ci riprova dopo l’interesse espresso in estate

foto S. S. Monopoli 1966

Nei giorni scorsi la redazione di TuttoCalcioCatania.com aveva anticipato il nome di Mirko Miceli, tra i profili sondati dal Catania in ottica gennaio. La società rossazzurra cerca un valido rinforzo per il reparto arretrato con la possibile uscita dalla lista di Manuel Martic. L’esperto e roccioso centrale difensivo attualmente in forza al Monopoli piace al club rossazzurro che già nella sessione estiva del calciomercato aveva sondato il terreno, ma i pugliesi fecero muro.

Miceli ha un contratto in scadenza a giugno 2026. Titolare fisso in biancoverde, ha saltato il derby di Foggia dopo la tragica scomparsa del padre (“Siamo stati alle esequie del papà di Mirko Miceli: gli abbiamo lasciato tutto il tempo necessario per gestire questo dolore”, le parole del tecnico Alberto Colombo in sala stampa). Vedremo se, a differenza di quanto accaduto in estate, stavolta il Monopoli aprirà ad una cessione del calciatore classe 1991 cresciuto proprio nelle giovanil del Catania.

