MERCATO: Miceli, il Catania punta ad accorciare i tempi

La volontà del giocatore è chiaramente quella di trasferirsi al Catania. C’è stata nei giorni scorsi l’apertura di Mirko Miceli, in parte anche del Monopoli con il direttore sportivo Marcello Chiricallo che ha ammesso l’ambizione legittima del ragazzo di volersi giocare le sue carte in un club che mira al salto di categoria, pur mantenendo la speranza che continui a vestire la maglia biancoverde (qui l’intervista). Non si può non tenere conto del desiderio di Miceli, ma vanno soddisfatte tutte le condizioni per favorire il buon esito dell’operazione.
La trattativa prosegue, le parti lavorano per definire un’intesa che al momento manca perchè il Monopoli non ha abbassato le pretese economiche. Il Catania pressa per una riduzione delle richieste, spingendo per accorciare i tempi. I pugliesi valutano, contestualmente, la possibilità di reperire sul mercato un sostituto all’altezza. Qualcosa su questo versante può muoversi a giorni. Se così non sarà, il Catania virerà su altri profili. Anche perchè il ds Pastore non intende aspettare in eterno. Al momento, comunque, rimane lui l’obiettivo primario per arricchire il reparto arretrato con una pedina perfettamente funzionale alle esigenze di mister Toscano.
