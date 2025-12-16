martedì, 16 Dicembre 2025
MERCATO: Padova, Belli accostato a Catania e Cosenza

Secondo informazioni raccolte da TuttoC.com, Catania e Cosenza avrebbero messo nel mirino il terzino classe 1994 Francesco Belli. Sotto contratto con il Padova fino al 30 giugno 2026, sta trovando poco spazio in Serie B, categoria in cui ha già militato in passato totalizzando oltre 160 presenze. Per lui anche 116 apparizioni in terza serie. Solitamente gioca sulla corsia di destra ma, all’occorrenza, può giostrare anche a sinistra potendo inoltre ricoprire il ruolo di difensore centrale. Profilo abbastanza duttile, quello del giocatore nativo di Firenze che in precedenza ha vestito le maglie di Bari, Pisa, Virtus Entella e Pistoiese crescendo nelle giovanili della Fiorentina.

