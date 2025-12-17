MERCATO: per l’attacco salta fuori il nome di Galuppini

Nelle ultime ore viene fuori un nome nuovo per il reparto avanzato del Catania. Quello di Francesco Galuppini, classe 1993 attualmente sotto contratto con il Mantova fino a giugno del prossimo anno. Il giocatore, che può ricoprire praticamente tutti i ruoli in attacco, secondo quanto riporta TuttoC.com continua a raccogliere consensi tra i club di alta classifica della Serie C. Profondo conoscitore della categoria, Galuppini sarebbe seguito con attenzione da Arezzo, Union Brescia, Catania e Salernitana.
Il suo futuro potrebbe essere lontano dal club virgiliano: l’ipotesi di una partenza nella sessione invernale di mercato sembra concreta, con più società pronte a muoversi per assicurarsi un attaccante di esperienza e affidabilità. Il calciatore vanta circa 300 presenze in Serie C, con anche 42 apparizioni in cadetteria e più di 110 gol messi a segno negli ultimi 11 anni dalla D alla B.
