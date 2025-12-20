MERCATO | Prestiti di Pieraccini, D’Ausilio e Forte: situazioni da definire nei prossimi mesi

Mentre si avvicina la chiusura del 2025 e la riapertura ufficiale del calciomercato, tra le situazioni da definire il prossimo anno in casa Catania emerge il futuro dei calciatori acquisiti in prestito. Fanno attualmente parte dell’organico di mister Toscano Simone Pieraccini, Michele D’Ausilio e Francesco Forte.

Il 21enne difensore è stato prelevato nella sessione estiva del mercato dal Cesena. Un’operazione fortemente voluta dal tecnico Mimmo Toscano, che ben conosce il ragazzo per averlo allenato proprio a Cesena e già nella passata stagione avrebbe voluto portarlo sotto l’Etna. C’è un’opzione per il riscatto che il Catania può esercitare a fine stagione. Condizioni economiche un pò elevate, nei prossimi mesi le parti potrebbero discutere in tutta serenità il futuro. Valutando se ci saranno i presupposti per riscattare il cartellino di Pieraccini, intavolare una nuova trattativa o rinunciare, facendo il ragazzo rientro alla base.

Discorso simile per il trequartista D’Ausilio che, peraltro, nei mesi scorsi ha prolungato il contratto con l’Avellino proprietario del cartellino fino al 30 giugno 2028. Il vincolo con gli irpini scadeva il prossimo anno, la società biancoverde ha ratificato l’estensione per altri due anni. Situazione da verificare, sarà anche importante esaminare il contributo che il giocatore classe 1999 darà da qui al termine del campionato. Su Forte ci siamo già espressi più volte: non esiste alcun diritto di riscatto vantato dal Catania ma il suo contratto con l’Ascoli scadrà a giugno 2026 e, pertanto, sarà libero da vincoli a fine stagione. Nel frattempo il Catania può discutere con l’esperto attaccante un possibile nuovo accordo, in questo senso Forte ha già aperto alla società rossazzurra.

