MERCATO: rinnovo Jimenez, i possibili scenari per il suo futuro

Mister Toscano glielo ha detto privatamente e lo ha sottolineato a mezzo stampa: “Deve scrollarsi di dosso le questioni contrattuali, concentrandosi esclusivamente sull’apporto che può dare alla causa rossazzurra”. Parole che hanno responsabilizzato ancora di più Kaleb Jimenez. Il trequartista italo-spagnolo sa di possedere mezzi tecnici e qualitativi importanti da continuare a mettere al servizio della squadra. La società vorrebbe da mesi definire un’intesa per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno del prossimo anno. Intesa che però tarda ad arrivare, ma non per questo il futuro di Jimenez è segnato.

Difficilmente Jimenez lascerà Catania nella sessione invernale del calciomercato, pur non mancando i club di serie superiore sulle sue tracce. E’ anche vero che, da febbraio in poi, qualsiasi giocatore in scadenza è libero di trattare con altre società per definire un eventuale trasferimento a fine campionato. L’accordo per il rinnovo col Catania potrebbe, però, arrivare in caso di promozione etnea in Serie B. Attenzione a quest’ultima ipotesi, tutt’altro che da scartare per un calciatore che ambisce al salto di categoria. Meglio ancora se continuando ad indossare la casacca rossazzurra.

