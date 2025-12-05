MERCATO: Rocchi, sondaggio del Catania

L’ottima stagione della Casertana ha catturato l’attenzione degli addetti ai lavori. Uno dei migliori della retroguardia campana, Gabriele Rocchi, è finito nel mirino di alcuni dei principali club di Serie C. Come raccolto dalla redazione di TuttoC.com, il difensore centrale classe 1996 sarebbe nella lista dei desideri di Ascoli, Brescia e Ravenna per il mercato di gennaio. Anche il Catania avrebbe effettuato un sondaggio. Sotto contratto fino al 2027 con opzione di rinnovo per un’altra stagione, è uno dei potenziali obiettivi di mercato del Catania ma potrebbe partire a gennaio soltanto in presenza di un’offerta irrinunciabile.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***