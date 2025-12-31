MERCATO: Solcia e Manzi tra le alternative a Miceli, Sorrento disponibile a cedere Carillo

Catania, Benevento e Salernitana. Un tris niente male di società che guardano con interesse al difensore classe 2001 Daniele Solcia. Per il club rossazzurro, il profilo del centrale cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta rappresenta una delle alternative a Mirko Miceli nel caso in cui non si dovesse sbloccare l’operazione con il Monopoli. Il Sorrento, in ogni caso, rispetto a qualche settimana fa non ha cambiato opinione su Solcia, ingaggiato in estate con l’idea di proseguire l’intera stagione con i costieri. Un’opzione è anche quella legata a Claudio Manzi (in uscita dall’Avellino) che, intanto, ha scartato le ipotesi Giugliano e Latina. Verrebbe di corsa a Catania. Sempre da Sorrento, invece, ci sarebbe la piena disponibilità a discutere di un altro difensore: il 29enne Luigi Carillo. Al momento nulla di concreto, ma non è da escludere che nei prossimi giorni si possa aprire un dialogo tra le parti. Carillo, peraltro, ha già vestito la maglia del Catania ai tempi della Primavera esordendo in Serie B nell’annata 2014/15.

