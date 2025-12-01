MERCATO: sondaggio anche del Catania per Longobardi

Gianluca Longobardi compirà 23 anni a gennaio. Il Catania figura tra le società che fiuta l’affare, potendo provare a reperire il laterale destro (all’occorrenza può giocare anche a sinistra e da difensore centrale) dalla lista degli svincolati, visto che il Rimini – squadra in cui ha militato dalla scorsa stagione vincendo la Coppa Italia Serie C – è stato estromesso di recente dal campionato. Qualsiasi club può accordarsi da subito con lui in virtù dell’articolo 100 comma 2 del NOIF.

Secondo quanto riporta La Casa di C, diverse società importanti hanno mostrato interesse nei confronti del ragazzo originario di Vico Equense. Oltre al Catania, Salernitana, Cosenza e Union Brescia – tra le altre – sarebbero sulle tracce di Longobardi. Cresciuto nel settore giovanile del Pescara, ha esordito in B con gli abruzzesi e successivamente giocato in C con Recanatese e, appunto, Rimini evidenziando anche doti interessanti in chiave assist

