MERCATO: Stabile, il Catania lo segue per un’eventuale operazione in prospettiva futura

Autore di 5 reti e 2 assist in questa prima parte di campionato nel girone B di Serie C, il 21enne attaccante della Vis Pesaro Davide Pio Stabile continua ad essere seguito con interesse dall’area scouting del Catania. La società rossazzurra guarda anche a possibili operazioni di mercato in prospettiva futura, visionando giovani promesse che si stanno mettendo in evidenza nei rispettivi campionati. Tra questi, appunto, viene monitorato già da qualche mese il profilo di Stabile.

Il ragazzo è cresciuto nelle giovanili di Napoli e Atalanta guadagnandosi anche la convocazione in Nazionale Under 15 e Under 19. Soprattutto nelle ultime settimane ha fatto registrare segnali di crescita molto interessanti. Per lui pure un gol in rovesciata contro l’Ascoli, un gesto tecnico davvero apprezzabile che ha contribuito ad alimentare l’interesse nei suoi confronti. Non a caso ci sono anche società cadette come Spezia e Juve Stabia sulle sue tracce. Stabile dovrebbe proseguire la stagione con la maglia della Vis Pesaro, ma il suo futuro potrebbe essere altrove.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***