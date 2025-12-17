mercoledì, 17 Dicembre 2025
MERCATO: Stoppa fuori dai radar? Minutaggio sempre più ridotto

Redazione
foto Catania FC

Sono trascorsi quattro mesi dall’inizio del campionato e Matteo Stoppa, tra i riconfermati dalla passata stagione dopo avere messo a referto 6 assist e 4 gol su 29 presenze tra campionato e playoff, fatica ancora a trovare spazio. Cosenza, Cerignola e Giugliano sono state le uniche tappe in cui ha giocato per almeno un tempo. Poi, dalla seconda metà di ottobre, Stoppa ha scaldato regolarmente la panchina facendo il suo ingresso in campo per circa un quarto d’ora a Casarano e giusto un paio di minuti con Latina e Picerno, rimanendo seduto in panca contro Crotone e Potenza.

L’infortunio di Emmanuele Cicerelli avrebbe potuto aprirgli qualche spiraglio in più ma così non è stato ed il minutaggio continua ad abbassarsi. Ci si interroga, legittimamente, su quale potrebbe essere il futuro di Stoppa. L’ipotesi di un eventuale trasferimento nella finestra invernale del mercato non è da scartare, valutando magari la possibilità di una cessione in prestito consentendogli di maturare esperienza altrove potendo giocare con maggiore continuità.

