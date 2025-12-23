MERCATO: svincolatosi dal Catania ad agosto, da ottobre Marsura gioca negli Emirati Arabi Uniti

“Vengo da una stagione molto difficile personalmente, credo sia la stagione che mi ha fatto crescere più di tutte. Ho capito cosa vuol dire giocare nel Catania, mi sono tolto un pò quelle pressioni che forse mi sono creato anche da solo. Scendendo di categoria ci ho messo un pò ad ambientarmi però sono sempre stato felice di giocare qui e credo che questa sia una bella rivincita per me”. L’esterno d’attacco classe 1994 Davide Marsura rilasciò queste dichiarazioni due stagioni addietro, quando il Catania si aggiudicò la Coppa Italia Serie C battendo in finale il Padova. Fu l’unica gioia di un’annata poco esaltante, caratterizzata da tante difficoltà.

A fine campionato il Catania decise di escludere Marsura dal progetto tecnico e, la scorsa stagione, fu ceduto in prestito “secco” all’Ascoli, deludendo però le attese anche tra le fila marchigiane. Rientrato dal prestito, il 25 agosto scorso il Catania rese nota l’avvenuta risoluzione consensuale del contratto che legava Davide Marsura al club etneo. “All’esterno offensivo, che conclude la sua esperienza in maglia rossazzurra con 31 presenze e 2 reti, l’augurio delle migliori fortune personali e professionali”, si leggeva nel comunicato stampa diffuso.

Fu un accordo importante nella misura in cui il diesse Pastore contribuì a snellire il monte ingaggi della rosa a disposizione di Toscano. Per il giocatore – che a febbraio compirà 32 anni – la novità è rappresentata dalla proposta pervenuta dalla lontana Dubai. Due mesi e mezzo fa ricevette la chiamata del Forte Virtus FC, società polisportiva con sede nel quartiere di Mirdif che milita nella UAE Second Division League, l’equivalente della terza divisione del campionato emiratino di calcio. Soprannominati “eroi del Golfo”, i biancoverdi sono nati ufficialmente cinque anni addietro, fondati da The Gulf Heroes LLC, una compagnia specializzata in accademie sportive. Marsura ha scartato una serie di richieste provenienti dal campionato italiano prima di convincersi ad accettare l’offerta araba per dare un cambio radicale alla propria carriera e riscattare le ultime annate poco esaltanti.

