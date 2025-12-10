mercoledì, 10 Dicembre 2025
MERCATO: Tessiore tra i profili monitorati a centrocampo

Più profili monitorati dal Catania. Tra questi, secondo quanto riporta TuttoC.com, ci sarebbe quello di Andrea Tessiore, classe 1999 attualmente in forza al Guidonia Montecelio (Serie C girone B) che può ricoprire un pò tutti i ruoli a centrocampo. Il giocatore, cresciuto nelle giovanili della Sampdoria e che ha vestito in passato le maglie di Vis Pesaro, Latina, Triestina e Cittadella (con cui ha totalizzato 48 presenze nelle ultime due stagioni in Serie B), rappresenta un’idea di mercato per la società rossazzurra che cerca qualità e dinamismo. Un paio di giorni fa ha messo a segno uno splendido gol in rovesciata contro la Juventus Next Gen.

