domenica, 14 Dicembre 2025
HomeCalciomercatoMERCATO: vicino alla cessione in estate, ora può arrivare il rinnovo di...
CalciomercatoCatania NewsFocusPrimo Piano

MERCATO: vicino alla cessione in estate, ora può arrivare il rinnovo di Quaini

Redazione
By Redazione
0
0
foto Catania FC

Nella sessione estiva del calciomercato, Alessandro Quaini è stato molto vicino a salutare i tifosi rossazzurri. La possibilità di un trasferimento alla Juve Stabia era molto concreta, nata proprio da un’idea del club campano. Si era discussa col Catania la concretizzazione di uno scambio con il centrocampista Davide Buglio. Trattativa sfumata sul più bello: gli stabiesi hanno virato su altri obiettivi, Buglio ha proseguito la carriera in Serie B vestendo la maglia del Catanzaro e Quaini è rimasto ai piedi dell’Etna. Il calciatore rossazzurro tuttora ha mercato con alcuni club cadetti e di C che lo seguono, ma si fa strada l’ipotesi del rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno 2026. Leader silenzioso del Catania, il calciatore prelevato nel 2023 dal Fiorenzuola su suggerimento dell’allora allenatore degli etnei Luca Tabbiani, ha totalizzato finora 88 presenze con la squadra dell’Elefante.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
ACCADDE OGGI: 14 dicembre 2003, Oliveira piega il Napoli a Catania
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency