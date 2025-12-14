MERCATO: vicino alla cessione in estate, ora può arrivare il rinnovo di Quaini

Nella sessione estiva del calciomercato, Alessandro Quaini è stato molto vicino a salutare i tifosi rossazzurri. La possibilità di un trasferimento alla Juve Stabia era molto concreta, nata proprio da un’idea del club campano. Si era discussa col Catania la concretizzazione di uno scambio con il centrocampista Davide Buglio. Trattativa sfumata sul più bello: gli stabiesi hanno virato su altri obiettivi, Buglio ha proseguito la carriera in Serie B vestendo la maglia del Catanzaro e Quaini è rimasto ai piedi dell’Etna. Il calciatore rossazzurro tuttora ha mercato con alcuni club cadetti e di C che lo seguono, ma si fa strada l’ipotesi del rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno 2026. Leader silenzioso del Catania, il calciatore prelevato nel 2023 dal Fiorenzuola su suggerimento dell’allora allenatore degli etnei Luca Tabbiani, ha totalizzato finora 88 presenze con la squadra dell’Elefante.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***